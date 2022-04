F1, Kevin Magnussen: “Mick Schumacher é muito talentoso” | AutoSport

Kevin Magnussen regressou de forma surpreendente à F1, mas está a encarar de forma completamente diferente este novo capítulo. Mais sereno, mais aberto, Magnussen está a viver a F1 e de outra forma, tendo também um papel diferente na Haas, sendo agora a referência, pois é o piloto mais experiente.

Magnussen tem também um novo colega de equipa que fez questão de o elogiar em declarações ao Beyond the Grid:

“Sou o mais velho dos pilotos. Estou consciente disso e tento fazer uso disso e ajudar a equipa com a minha experiência. Não me sinto com direito a nada porque sou o mais experiente. Apenas tento fazer o melhor que posso pela equipa. É também uma pressão extra, acho eu. Sinto que o Mick também é bom. Embora tenha apenas um ano de experiência, é um tipo inteligente. Não é que a equipa não dê ouvidos ao Mick de todo. Não é uma diferença tão grande, como se possa pensar. Tento apenas fazer o que posso. Tento ser muito aberto com o Mick; não sinto que precise esconder nada”.

“Desta vez, não me sinto stressado com nada”, explicou Magnussen. “Se eu o puder ajudar, isso ajuda a equipa e isso é bom para mim. Ele está muito interessado em aprender e faz perguntas. Nem sempre se tem isso entre pilotos- por vezes são demasiado orgulhosos, não querem trabalhar em conjunto e fazer perguntas. Talvez alguns pilotos tenham medo de mostrar fraqueza, mas Mick não se importa com isso. Sinto que desta vez estou mais relaxado. Se ele for melhor do que eu, porque já o ajudei muito, então posso aprender com ele e isso levar-me-á então a outro nível. É isso que eu espero que aconteça”.

“Ele é um tipo super simpático, muito educado, muito terra-a-terra, e é simpático com todos. Toda a gente gosta dele. Imediatamente, ele tem sido muito aberto. Ele só quer aprender e, nas reuniões com os engenheiros, o seu feedback é bom. Ele não arranja desculpas, é muito honesto com a equipa, se houver algo como erros ou o que quer que seja – ele é aberto quanto a isso, e não tenta encontrar desculpas. A sua atitude é muito boa e ele é obviamente ele é muito talentoso.”

“É um pouco duro porque ele tem aquele apelido. O seu pai é o maior piloto de F1 de sempre. Algumas pessoas podem pensar que ele está aqui só porque é um Schumacher. Mas ele tem realmente o que é preciso para estar aqui. Ele já fez o que era necessário, talvez até mais. Alguns pilotos chegaram aqui e não ganharam a F3, como eu! Eu fui segundo na F3 e muitos outros pilotos na F1 não ganharam tudo antes. Ele é um piloto muito talentoso e acho que vai ter sucesso “.