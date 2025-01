F1: Kevin Magnussen mantém-se como piloto de testes da Haas

Kevin Magnussen vai continuar na Haas como piloto de testes depois de ter sido retirado da formação principal da equipa após a temporada de 2024. Apesar disso, participará em testes e servirá como piloto de reserva durante alguns fins-de-semana de F1.

Magnussen mantém uma forte relação com o chefe de equipa da Haas, Ayao Komatsu que quis manter o dinamarquês para ter algumas referências, uma vez que o alinhamento de pilotos é completamente novo. Em 2025, vai concentrar-se no programa LMDh da BMW no Campeonato do Mundo de Resistência e no Campeonato IMSA SportsCar. Embora as suas hipóteses de regressar à F1 sejam reduzidas, poderá potencialmente juntar-se à Cadillac em 2026, embora a competição pelo lugar seja intensa.