F1: Kevin Magnussen “está mais maduro”, diz Günther Steiner | AutoSport

A Haas fez regressar Kevin Magnussen à Fórmula 1 e o resultado foi positivo para ambas as partes. O dinamarquês começou o ano com um quinto posto no Bahrein, somando no final da temporada 25 pontos e tendo ainda conquistado a pole position na sessão de qualificação do Grande Prémio de S. Paulo, o momento mais emocionante do piloto e da equipa. Ainda assim, a época do piloto foi de altos e baixos, admitiu Günther Steiner, assim como aconteceu com a performance geral da equipa, mas o facto de Magnussen estar “mais maduro” permitiu-lhe ultrapassar alguns desafios.

“De repente ele está de volta à F1, é um longo calendário, muitas corridas, mas agora lida bem com isso”, explicou Steiner sobre o regresso de Kevin Magnussen. “E agora estou realmente ansioso pelo próximo ano”.

O responsável da Haas considera que Magnussen lida melhor com a pressão e ultrapassou melhor os desafios da época, porque “está mais maduro, ao ficar mais velho. Todos nós ficamos mais calmos e vemos as coisas por vezes de forma um pouco diferente. Está a maior parte do tempo mais relaxado com as coisas e agora, com a combinação de Mark [Slade, o seu novo engenheiro de corrida] espero que no futuro vejamos um Kevin ainda melhor”.

Para 2023, Steiner pretende que a equipa não volte a ter flutuações nas performances, que encontrem um compromisso entre fiabilidade e desempenho.