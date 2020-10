F1: Kevin Magnussen e Romain Grosjean de saída da Haas

Confirmam-se os rumores… Kevin Magnussen e Romain Grosjean estão de saída da Haas F1. A dupla de pilotos anunciou hoje que deixará de fazer parte da equipa americana.

Renovação total à vista na Haas, com a saída de Grosjean, que esteve desde o início no projeto e Magnussen que entrou na época seguinte.

“O último capítulo está fechado e o livro está terminado”, disse Grosjean. “Estou com a Haas F1 Team desde o primeiro dia.

“Cinco anos em que passamos por altos e baixos, marcamos 110 pontos em 92 corridas, mas a jornada valeu a pena. Aprendi muito, melhorei para ser um piloto melhor e também um homem melhor.

“Espero também ter ajudado as pessoas da equipa a melhorarem. Este é provavelmente o meu maior orgulho, mais do que qualquer uma das primeiras corridas malucas de 2016 ou do P4 no GP da Áustria 2018.

“Desejo à equipa tudo de melhor para o futuro.”

Também postando nas redes sociais, Magnussen escreveu: “A temporada 2020 da Fórmula 1 será a minha última com a equipa Haas F1. Diverti-me muito com a equipa durante quatro anos e olho para trás, para uma grande jornada. Fazer parte de uma equipa totalmente nova foi um desafio que eu apreciei profundamente e me trouxe uma enorme quantidade de experiência que me ajudou a crescer e desenvolver como piloto. Gostaria de agradecer a Gene [Haas, proprietário da equipa ], Guenther [Steiner, chefe da equipa] e toda a equipa pela sua lealdade e confiança em mim nos últimos quatro anos.“

Na calha para os lugares deixados vagos estão Mick Schumacher, Nikita Mazepin e Nico Hulkenberg. A Haas deverá anunciar o seu alinhamento durante o fim de semana.