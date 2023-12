F1, Kevin Magnussen e o momento da Haas: “Somos todos responsáveis” | AutoSport

Kevin Magnussen considera que a Haas tem potencial, além de já o ter mostrado noutras alturas, para sair do fundo da classificação e passar a discutir posições do meio da tabela, preferindo fazer parte da solução em vez de criticar a sua equipa.

Sem que os resultados acompanhassem a expectativa criada antes da época ter início, a Haas terminou no 10º e último lugar do mundial de construtores em 2023. O regressado Nico Hülkenberg admitiu que esperava um melhor rendimento e desempenho do VF-23, considerando que o facto das atualização não terem tido o efeito desejado durante a temporada é uma situação “preocupante e alarmante”.

Kevin Magnussen quis seguir uma outra via, afirmando que a equipa não é ajudada se a criticar na imprensa e que o momento só melhora se todos trabalharem para isso. “Trata-se de um desporto de equipa. Estamos todos envolvidos. Somos todos responsáveis”, disse o piloto dinamarquês. “Sou parte do problema, se quiserem, tal como todos os membros da equipa Haas. E temos de nos manter unidos e melhorar como fizemos no passado”. Segundo Magnussen, a Haas tem “mostrado um grande potencial há muito tempo e está na altura de atingirmos as nossas metas de forma consistente, porque penso que o talento e o potencial desta equipa são muito grandes”.

O dinamarquês reafirma o seu compromisso com a equipa, esclarecendo que quer “estar presente para a fazer avançar e mostrar do que somos capazes”.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA