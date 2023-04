F1, Kevin Magnussen: “Demorei anos a adaptar-me” | AutoSport

A F1 é um desporto exigente a todos os níveis. A exigência mental é talvez a maior, pelo que é necessário fazer em pista, pela exposição, mediatismo e pelas expetativas que cada um cria. Kevin Magnussen explicou um pouco do seu processo de adaptação a um mundo duro.

Quando Magnussen chegou à F1, vinha de uma caminhada triunfante pelas categorias de iniciação. E logo na primeira corrida, subiu ao pódio. Mas depois disso iniciou-se uma espiral descendente, em que a McLaren não conseguiu produzir um carro competitivo, seguindo-se a entrada de Fernando Alonso e a despromoção de Magnussen a segundo piloto, a ida para a Renault, que ainda estava muito longe dos pódios e depois a ida para a Haas.

O caminho de Magnussen na F1 não foi fácil e pode-se até dizer que foi um dos talentos injustiçados da sua geração, nunca tendo um carro verdadeiramente competitivo para mostrar a sua valia. E, por isso, o dinamarquês apresentava sempre um ar algo sisudo. Uma postura muito diferente da que apresenta hoje, de bem com a vida. Magnussen explicou que a adaptação a uma realidade da que tinha esperado foi difícil:

“Esperava subir ao pódio em 2014, porque não conhecia outra realidade”, disse Magnussen, no Grande Prémio da Austrália, refletindo sobre a sua estreia. “Esperava-se que eu ganhasse: saí de uma carreira júnior onde sempre foi esse o caso. Cada corrida em ia para a vitória, pódios e campeonatos. Cheguei à Fórmula 1 com essa mesma mentalidade e depois a realidade surgiu. A primeira corrida não foi grande coisa, como se esperava – se um pódio viesse agora eu ficaria muito mais feliz. Perdi muita confiança [até 2014] e encontrei-me num novo espaço onde se sabe que não se pode ganhar, apesar de querer muito isso, caso contrário não se é bom o suficiente. Se eu fosse quinto, ficava deprimido, hoje estaria para lá de contente. Estava sempre frustrado e simplesmente não tinha a mentalidade correta. Foram precisos alguns anos [para me adaptar] – provavelmente o meu terceiro ano estava a começar a ser mais adulto no meu raciocínio”.