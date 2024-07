F1: Kevin Magnussen deixa a Haas no final da época

Kevin Magnussen vai deixar a Haas no final da época. A Haas confirmou a saída do piloto dinamarquês no final da época na quinta-feira. Magnussen, o piloto mais antigo da Haas, correu com a equipa de 2017 a 2020 e regressou em 2022.

A Haas já assinou com Oliver Bearman, júnior da Ferrari, para um lugar em 2025 e está alegadamente perto de garantir Esteban Ocon, que deixará a Alpine no final da época. As opções de Magnussen para continuar a sua carreira na F1 são limitadas e dependem das decisões futuras de Carlos Sainz. A mudança de Ocon para a Haas também é afetada pela incerteza em torno de Sainz, não sendo esperadas notícias este fim de semana. No entanto, o cenário mais provável é o regresso de Magnussen ao mundo da resistência, algo que já admitiu que fará de bom grado.

Kevin Magnussen expressou a sua gratidão à MoneyGram Haas F1 Team e ao seu proprietário, Gene Haas ao anunciar a sua saída no final da época. Magnussen, que está na Haas desde 2017 (com uma pausa antes de regressar em 2022), refletiu sobre os momentos memoráveis e expressou o seu empenho em terminar a época de 2024 em força.

“Desfrutei de grandes momentos com esta equipa – memórias que nunca esquecerei. Embora esteja ansioso pelo próximo capítulo da minha carreira de piloto, continuo totalmente concentrado em dar tudo o que tenho durante o resto de 2024 com a MoneyGram Haas F1 Team.”

O chefe da Haas, Aayo Komatsu, elogiou as contribuições de Magnussen e destacou o seu impressionante quinto lugar no Grande Prémio do Bahrain de 2022. A carreira de Magnussen incluiu um lugar no pódio com a McLaren na sua estreia e uma passagem pela Renault antes de se juntar à Haas.

“Gostaria de agradecer ao Kevin por tudo o que nos deu enquanto equipa – tanto dentro como fora da pista. Ele tem sido verdadeiramente a base do nosso alinhamento de pilotos ao longo dos anos. Ninguém conduziu mais corridas para nós e tivemos momentos memoráveis juntos – sobretudo um notável quinto lugar no Grande Prémio do Bahrain em 2022, quando Kevin regressou para iniciar a sua segunda passagem pela equipa. Ele não esperava pilotar um carro de Fórmula 1 naquele fim de semana, mas teve um desempenho notável que foi um tremendo impulso para toda a organização e mais uma vez mostrou o seu talento ao volante.”