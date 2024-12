F1, Kevin Magnussen: “consegui 10 anos na F1, foi um verdadeiro privilégio”

Kevin Magnussen está de saída da Fórmula 1 e na hora do adeus – vamos ver se definitivo – reflecte sobre o “verdadeiro privilégio” do que é a sua carreira na F1

A Haas perdeu por pouco o P6 na classificação dos construtores para uma equipa alpina de alto nível, mas Kevin Magnussen saiu de Abu Dhabi satisfeito com o desempenho consistente da equipa em 2024, apesar de o final não ter corrido como planeado.

Para Magnussen, a sua corrida teve um início incrível ao passar do 14º para o 7º lugar na primeira volta, mas uma paragem nas boxes lenta na 12ª volta fez com que voltasse a descer na classificação. O piloto manteve-se na luta pelos pontos antes de uma colisão com Valtteri Bottas o ter excluído da corrida – o Kick Sauber bloqueou à entrada da Curva 7 antes de fazer o dinamarquês rodar, o que o obrigou a regressar às boxes para mais uma troca de pneus.

Ele cruzou a linha de chegada como o último dos finalistas em 16º, mas a mudança para os pneus macios permitiu-lhe estabelecer a volta mais rápida da corrida em torno do Circuito Yas Marina por quase dois segundos para terminar o seu último fim de semana de Fórmula 1 em grande estilo: “Acho que eles só queriam que eu sentisse o carro uma última vez com pouco combustível e pneus novos”, disse Magnussen quando questionado sobre a sua volta mais rápida. “Carros de Fórmula 1 nestas condições, pouco combustível e pneus novos são fenomenais.

“Como já estávamos fora da corrida, acho que eles só queriam dar-me um pouco de diversão no final, e eu gostei disso.”

O piloto de 32 anos anunciou, antes do final da temporada, que se vai transferir para a BMW como piloto de fábrica, , pondo fim à sua extensa carreira na F1, onde pilotou para a McLaren, Renault e Haas: “Tenho que olhar para isto de um ponto de vista mais alargado e dizer, eu queria ganhar, queria ser campeão. Não consegui, mas, por outro lado, eu era um miúdo que sonhava com a Fórmula 1 há 25 anos e consegui 10 anos no desporto com o qual sonhava desesperadamente competir. Foi um verdadeiro privilégio”.

