F1: Kevin Magnussen com o lugar em risco? | AutoSport

Kevin Magnussen foi a estrela da Haas em 2022 e o piloto que garantiu 66% dos pontos conquistados pela equipa na época passada. Mas o arranque de época de 2023 está a revelar-se mais dificil e a pressão já se faz sentir.

A Haas tem neste momento sete pontos, seis conquistados por Nico Hulkenberg e apenas um ponto conquistado por Magnussen. Esta diferença ilustra bem a diferença de forma entre o piloto alemão que regressou este ano à competição e o dinamarquês que regressou na época passada. E do lado da Haas começa já a haver alguma pressão.

Gunther Steiner afirmou que vai dar mais cinco corridas para Magnussen mostrar o que pode (e deve) fazer:

“O Kevin não está feliz neste momento, por estar atrás do Nico”, disse Steiner ao jornal Mirror. “Ele está feliz pela equipa e sabe que o carro está bem e ele só precisa de melhorar. No final, tudo se resume ao desempenho, mas, no momento, estou bastante relaxado sobre isso”, acrescentou. “Quero pelo menos dar mais cinco corridas para ver onde estamos e depois começar a pensar nisso.”

Há alguns rumores que dizem que poderá haver uma vaga na Haas no fim do ano e se Daniel Ricciardo volta a ser referido como potencial candidato, não podemos esquecer que há jovens pilotos na F2 que podem ter apoios fortes e que possam dar o passo para a F1. De um ponto de vista meramente lógico, Magnussen seria para manter, tal como Hulkenberg, uma dupla experiente que pode dar muito à equipa, no regresso a uma fórmula que já deu resultados no passado. Mas a lógica simples nem sempre impera na F1.