F1: Kevin Magnussen avalia outras competições para o seu futuro

A Haas decidiu dispensar Kevin Magnussen que procura agora novas alternativas, sabendo o piloto dinamarquês da difícil tarefa que tem pela frente para convencer as poucas equipas que ainda têm lugares por preencher.

Nico Hülkenberg assinou com a Sauber para 2025 como parte do próximo projeto de Fórmula 1 da Audi, tendo a Haas optado por Oliver Bearman e Esteban Ocon para a próxima temporada, colocando Magnussen sem lugar assegurado no pelotão após o final da corrente época.

Magnussen expressou um forte desejo de permanecer na Fórmula 1, mas também é realista sobre as oportunidades limitadas disponíveis. Com a Audi e Alpine a serem as únicas equipas que ainda não finalizaram os seus alinhamentos para a próxima época, e nenhuma delas parece considerá-lo como candidato, o dinamarquês explora a possibilidade de competir noutras séries, admitindo uma potencial saída para a IndyCar ou para o Campeonato Mundial de Resistência (WEC).

“Tudo está em cima da mesa”, disse o ainda piloto da Haas em Spa-Francorchamps, antes da pausa de verão. “Vou ver o que está disponível fora e decidir quando for necessário. Neste momento, estou na Fórmula 1 e ainda há alguns lugares em aberto para o próximo ano, pelo que gostaria de ver no que isso resulta e depois analisar”.

No ‘podcast’ “Formula For Success”, Eddie Jordan disse que os ocasionais “lampejos de brilhantismo” de Magnussen podem não ser suficientes para garantir o seu lugar no pelotão da Fórmula 1, sendo provável que a Audi mantenha Valtteri Bottas como companheiro de equipa de Hülkenberg na próxima temporada, mesmo que o finlandês considere a sua situação “complicada”.

A atenção de Kevin Magnussen continua a centrar-se em tentar obter bons resultados para a Haas antes de decidir sobre os seus próximos passos.

Foto: Philippe Nanchino/ MPSA