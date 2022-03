F1, Kevin Magnussen: “As corridas são agora muito mais divertidas” | AutoSport

Se não é o homem mais feliz do mundo neste momento, Kevin Magnussen deve estar perto disso. Desde que regressou à F1 ainda não deixou de sorrir e a postura sisuda que vimos no final do seu “segundo stint” na F1 desapareceu. Mais leve, descontraído e bem disposto, Magnussen está radiante pelo seu regresso, mais ainda porque encontrou uma F1 diferente, para melhor. O piloto da Haas fez uma avaliação do que sentiu na sua primeira corrida com os novos carros:

“Mudou muito coisa. Seguir é muito melhor, muito melhor, e penso que as corridas são muito mais divertidas e gratificantes. Não sei se é demasiado fácil de ultrapassar”, acrescentou Magnussen. “Penso que se pode certamente seguir muito melhor, mas o efeito de cone de aspiração é muito menor. Por isso, quando vamos sozinhos, o efeito DRS é maior do que no passado, mas quando se tenta ultrapassar alguém, a aproximação é mais lenta do que no passado, porque o efeito de cone de aspiração é muito menor”.