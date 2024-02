F1, Kevin Magnussen: “Adoro o Günther, mas é interessante ver algumas mudanças” | AutoSport

Günther Steiner ganhou mais protagonismo fora do paddock da Fórmula 1 em resultado da série documental “Drive to Survive” da Netflix, mas deixou a Haas quando o seu contrato terminou no ano passado e Gene Haas decidiu não renovar com o até então líder da equipa. No final das 22 corridas da temporada passada, a estrutura que utiliza as unidades motrizes da Ferrari terminou na última posição na classificação do mundial de construtores de Fórmula 1 e tem agora um novo chefe de equipa, que entusiasma Kevin Magnussen para o futuro da equipa.

Kevin Magnussen demonstrou entusiasmo em relação às mudanças na equipa, apesar de destacar a relação próxima que teve com Steiner. Considera que a transformação dentro da equipa é boa e salienta especificamente a abordagem proativa de Ayao Komatsu na resolução de problemas de desenvolvimento, tendo em conta os desafios recentes. “Adoro o Günther, tive uma ótima relação com ele durante o tempo em que estive na Haas, mas também é interessante ver algumas mudanças. Uma verdadeira mudança”, disse Magnussen após um evento do patrocinador principal da equipa. “É fantástico que Ayao já esteja a tratar de alguns dos problemas da equipa, como a nossa trajetória de desenvolvimento para uma época que não foi boa. São certamente tempos muito entusiasmantes para a Haas”.

Como demos conta anteriormente, Ayo Komatsu reconheceu que a Haas poderá iniciar a temporada com dificuldades para sair do fundo da grelha, se não mesmo na última posição, atribuindo isso ao desvio de recursos na época anterior, que teve impacto no desenvolvimento do carro atual.

Foto: Andy Hone / LAT Images