F1, Kevin Magnussen: “Admito que houve momentos em que exagerei”

Kevin Magnussen é conhecido por ser um dos pilotos mais agressivos da F1. O dinamarquês admitiu que por vezes exagerou, mas que não está sozinho nesse capítulo.

Magnussen desde cedo que mostrou uma garra e uma determinação tremendas na defesa do seu lugar em pista. Se na McLaren tivemos alguns vislumbres disso, a sua ida para a Renault e depois para a Haas confirmaram que Magnussen está disposto a tudo para garantir o melhor lugar, o que já lhe valeu algumas disputas mais acesas.

Numa entrevista ao vivo no Instagram com a Fórmula 1, Magnussen defendeu sua postura e insistiu que ele não é o único piloto que ultrapassou os limites.

“Certamente existem alguns pilotos que tiveram alguns problemas e queixaram-se disso, e eu sou o primeiro a admitir que pisei a linha em alguns momentos, mas acho que não sou o único que fez isso. ,” ele disse.

“O problema é que, nos últimos anos, tenho lutado no meio da tabela”, explicou. “Se estamos em P10 e alguém está a aproximar-se ou vice-versa … existe um ponto a ganhar … e não há muito a perder. Eu tive batalhas muito difíceis pela P10. Alguns deles estavam acima do limite. É preciso ir ao limite, não além do limite, mas devermos ir ao limite com seu estilo de condução. Não é preciso ultrapassar o limite, mas às vezes pode ser difícil de encontrar esse equilíbrio.”