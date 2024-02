F1: Kevin Magnussen acredita que expectativas da Haas “estão “a ser muito bem geridas” | AutoSport

Kevin Magnussen já tinha demonstrado entusiasmo em relação à mudança de liderança da Haas, apesar da relação próxima com Günther Steiner. Além da abordagem proativa de Ayao Komatsu na resolução de problemas de desenvolvimento, o piloto dinamarquês sublinha que as expectativas da equipa são este ano mais reais.

Desde que Ayao Komatsu assumiu o lugar que pertenceu a Steiner, Magnussen acredita que as expectativas para a próxima temporada estão “a ser muito bem geridas”. O piloto da Haas realçou que “em alguns anos, houve algum otimismo irrealista à entrada das épocas e eu também fui afetado por isso”. No entanto, Ayao Komatsu “é muito claro quando diz que acha que ainda não saímos da posição do ano passado, mas é claro quando diz que vê a trajetória de desenvolvimento muito mais forte, por isso está otimista quanto à possibilidade de avançarmos este ano”.

O novo chefe de equipa reconheceu que a Haas poderá iniciar a temporada com dificuldades para sair do fundo da grelha, se não mesmo na última posição, atribuindo isso ao desvio de recursos na época anterior, que teve impacto no desenvolvimento do carro atual. Para Magnussen, “todo o pelotão está muito próximo e penso que no ano passado nos deparamos com um muro em termos de desenvolvimento. Não conseguimos quebrar essa barreira até mudarmos o conceito, e este ano parece muito melhor. As expectativas são baixas para começar, mas altas para a temporada como um todo”, disse.

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA