F1, Kevin Magnussen aberto ao regresso à McLaren ou Renault

Kevin Magnussen já está a atirar o barro à parede ao revelar-se ‘completamente aberto’ à possibilidade de regressar à McLaren ou à Renault, isto numa altura em que existe o sério risco de Gene Haas retirar a ficha da presença da sua equipa na F1. Há muito se sabe que o empresário norte-americano não está contente com a evolução da sua equipa na disciplina, a recente pandemia e os problemas financeiros que daí devem advir podem ser um bom pretexto para sair e é nesse contexto que Magnussen disse ao jornal BT saber que as suas hipóteses de rumar a uma das três equipas da frente é baixo, e por isso rumar à McLaren ou Renault é perfeitamente possível.

Recorde-se que o dinamarquês de 27 anos estreou-se na F1 pela McLaren em 2014, saiu em 2015, foi para a Renault e daí para a Haas: “A minha história com essas duas equipas não me assusta, estou completamente aberto a todas as possibilidades. Embora tenha passado por momentos difíceis com a Renault e a McLaren, tenho um grande respeito por ambas. Fui afastado da McLaren e foi muito duro, mas foi essa equipa que me deu a minha oportunidade na Fórmula 1, e continuo muito grato por isso. Pela minha parte, não há pontes queimadas para a McLaren ou para a Renault, e penso que sucede o mesmo do lado deles também”.