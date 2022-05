F1, Kevin Magnussen: “A corrida mais dura da minha carreira” | AutoSport

O Grande Prémio de Miami pode não ter sido dos mais entusiasmantes da época mas foi provavelmente o mais exigente para os pilotos, especialmente a nível físico. O calor que se fez sentir não ajudou os pilotos que terminaram a corrida esgotados. Foi quase como se estivéssemos a ver o final da corrida em Singapura, aquela que é considerada a corrida mais exigente da época.

Kevin Magnussen admitiu que esta foi a corrida mais exigente da sua vida. De lembrar que o dinamarquês começou muito tarde a sua preparação para a época e talvez por isso tenha sentido de forma mais intensa esta prova:

“Foi a corrida mais dura da minha vida, foi simplesmente incrivelmente quente”, diz Magnussen à Speedweek.”É assim que as coisas são. Não deixamos nenhuma pedra por virar, demos tudo, mas não marcamos nenhum ponto”.

A preparação dos pilotos vai variando ao longo da época. Como Singapura é sempre um problema por causa do calor e da humidade, semanas antes da prova, os pilotos começam a ter esse aspeto mais em conta. No início da época essa preparação é diferente e talvez os pilotos e as equipas tenham sido, em parte, surpreendidas com a exigência.