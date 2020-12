F1, Kevin Magnuessen: “Cumpri um sonho”

Kevin Magnussen fez a última corrida na F1 e falou de um sonho cumprido.

Magnussen chegou à F1 com o rótulo de estrela do futuro. O dinamarquês era aposta forte da McLaren e na primeira corrida conquistou o seu primeiro e único pódio. Depois veio a crise de resultados da equipa de Woking, a chegada de Fernando Alonso e o espaço de Kev Mag foi diminuindo drasticamente.

Passou pela Renault e estabeleceu-se na Haas onde conseguiu boas prestações. Mas fica no ar que nunca vimos o que realmente Magnussen poderia ter feito na F1 e que tinha qualidade para mais que uma Haas. Apesar disso, Magnussen sai com um sorriso nos lábios:

“Um capítulo foi encerrado e que viagem foi”, escreveu Magnussen nas suas redes sociais. “Desde criança, a Fórmula 1 tem sido a minha vida. Quando disse aos meus professores na escola que ia ser piloto de F1, eles riram-se de mim. Eu sabia sem dúvida no meu coração que conseguiria. Eu era apenas uma criança ingénua sem qualquer ideia dos verdadeiros desafios que teria de superar para o conseguir, apenas sabia que o conseguiria.

“Não havia maneira de eu ter conseguido sem o apoio da minha família e especialmente dos meus pais. Quando disse que iria ser piloto de F1 no futuro, pude sentir que eles acreditavam genuinamente que eu o conseguiria fazer. Embora não houvesse maneira de eles estarem sequer perto de ter o dinheiro que era necessário. Tive uma sorte incrível em conhecer pessoas que me apoiaram na realização do meu sonho e ficar-lhes-ei eternamente grato. Estou agora ansioso pelo próximo capítulo da minha vida, que será incrivelmente excitante”.