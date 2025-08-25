F1: Keanu Reeves vai contar a história da entrada da Cadillac

A estreia da Cadillac na Fórmula 1, marcada para 2026, aproxima-se a passos largos. Para documentar este processo, o trabalho de bastidores está a ser gravado para ser apresentado ao público numa nova série documental. O projeto terá como produtor executivo o ator e cineasta Keanu Reeves.

O projeto, com vários episódios, foi anunciado recentemente e terá como foco o nascimento da 11.ª equipa da grelha, aprovada em março. Acompanhará a montagem dos primeiros monolugares, a contratação de pessoal e a definição da dupla de pilotos, culminando na estreia no Grande Prémio da Austrália, em Melbourne, em março de 2026.

Uma Corrida Contra o Tempo

Com menos de 250 dias para conceber e construir os seus monolugares, a Cadillac enfrenta uma autêntica corrida contra o relógio. O documentário promete revelar os desafios técnicos e humanos de criar uma equipa competitiva em tempo recorde, mas também a ambição de cimentar uma presença americana num desporto tradicionalmente dominado por potências europeias.

Reeves Regressa à F1 Depois do Sucesso de Brawn

Reeves não é estranho ao universo da Fórmula 1. Em 2023, produziu o aclamado documentário Brawn: The Impossible Formula 1 Story, vencedor de um Emmy, que relatou a improvável conquista do título mundial de 2009 pela Brawn GP.

“É uma honra e um entusiasmo enorme poder contar a incrível história da Cadillac e a sua entrada na Fórmula 1. O nosso objetivo é levar o público ao coração desta aventura e mostrar o que é necessário para competir num dos palcos desportivos mais exclusivos do mundo”, afirmou Reeves em comunicado.

Ao lado do ator, estarão também Simon Hammerson, realizador e produtor premiado pelo documentário da Brawn, e Neil Duncanson, três vezes vencedor de um BAFTA.

Dan Towriss, CEO da TWG Motorsports e da Cadillac F1 Team, sublinhou a ambição do projeto:

“É uma história de ousadia e determinação. Trabalhar com o Keanu, cuja paixão pelo automobilismo é genuína, é um privilégio. Queremos acolher uma nova geração de fãs e a criatividade dele é a faísca perfeita para essa jornada.”

O documentário deverá estrear em 2026, em simultâneo com a estreia da Cadillac na grelha, prometendo mostrar por dentro os bastidores da entrada mais aguardada da Fórmula 1 nos últimos anos.