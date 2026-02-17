F1: Keanu Reeves: “É impressionante e muito intenso”
Keanu Reeves está a trabalhar num documentário sobre a entrada da Cadillac na Fórmula 1, acompanhando o processo de criação da equipa e a preparação para a estreia em competição.
O ator, já ligado ao universo do desporto automóvel após o documentário sobre a Brawn GP, tem acompanhado de perto o projeto norte-americano. O filme pretende mostrar a construção da estrutura técnica, a formação da equipa, os desafios regulamentares e o percurso até à primeira corrida.
Segundo responsáveis da formação, a participação de Reeves ajudará a aproximar novos públicos da modalidade, explorando não apenas a componente técnica mas também o lado humano e estratégico da criação de uma equipa de Fórmula 1.
“Faço parte de um documentário sobre a Cadillac na Fórmula 1, sobre a candidatura e o caminho até à primeira corrida em Março”, afirmou Keanu Reeves à F1 TV. “É impressionante e muito intenso: desde a tecnologia do carro à construção da equipa e às mudanças regulamentares”, acrescentou.
