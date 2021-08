F1, Karun Chandhok: “Lando Norris tem sido a estrela da época” | AutoSport

Karun Chandhok não tem dúvidas em considerar Lando Norris a estrela da época até agora. O jovem britânico tem recebido elogios de todo o lado e as suas prestações em pista tem sido cada vez melhores.

Chandhok pensou que a chegada de Daniel Ricciardo iria dar dores de cabeça a Norris mas, pelo contrário, permitiu que o jovem desse mais um salto qualitativo e se assumisse como um dos destaques:

“O jovem britânico tem sido uma verdadeira estrela da época até agora”, disse Chandhok sobre a Norris à Sky Sports. “Vou ser honesto, quando soube que Daniel Ricciardo ia juntar-se à McLaren, pensei que Lando estaria em apuros, mas na verdade, esta temporada cimentou a sua reputação como uma das estrelas da Fórmula 1 para a próxima década. O facto de ele estar a cumprir a sua missão e a equilibrá-la com uma humildade maravilhosa, humor e carisma fora das pistas, tem cativado fãs em todo o mundo. Está definitivamente a fazer algo certo quando vende mais merchandising do que qualquer outro piloto no Grande Prémio da Grã Bretanha. É um Lando muito diferente que se este ano. Os comentários de brincadeira na rádio foram-se e em vez disso há um grau de maturidade combinado com um ambiente de trabalho que a McLaren criou e que desbloqueou grande velocidade. Apesar do facto de ultrapassado os limites de pista na sua volta de Qualificação em Imola por alguns centímetros, eu ainda diria que o fim-de-semana foi indiscutivelmente o melhor desempenho de qualquer piloto nesta temporada”.