F1: Karts roubados de Jules Bianchi foram recuperados
O pai de Jules Bianchi manifestou “imensa alegria” e “enorme alívio” após a recuperação de um kart com elevado valor sentimental, roubado na semana passada, que tinha sido o último utilizado pelo piloto francês antes da sua transição para os monolugares.
Philippe Bianchi tinha denunciado publicamente o roubo de nove karts com chassis JB17, entre os quais se encontrava o kart utilizado por Jules Bianchi pouco antes de iniciar o percurso na Fórmula 1. Para além do valor material, a perda representava um forte impacto emocional para a família, agravado pelo facto de também terem sido furtados vários mini-karts pertencentes aos seus netos.
Após um apelo nas redes sociais à comunidade do karting para estar atenta a possíveis tentativas de venda dos veículos roubados, as autoridades conseguiram localizar e recuperar o kart de Jules.
Apesar desta recuperação, continuam por encontrar alguns dos restantes karts e uma mini-moto, mas a família Bianchi mantém agora uma renovada esperança.
“É com imensa alegria que posso confirmar que o kart do Jules foi encontrado — um enorme alívio para toda a nossa família. Um enorme obrigado a todos os que partilharam a informação nas redes sociais, aos meios de comunicação que ajudaram a divulgar a mensagem e à gendarmaria de Brignoles pela sua intervenção.Obrigado do fundo do coração a todos os que tornaram isto possível. Ainda há alguns karts e uma mini-moto por encontrar, mas graças a todos vós recuperei a esperança. Para sempre Jules.”
