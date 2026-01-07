F1: Karts de Jules Bianchi foram roubados

Mais de uma década após a morte de Jules Bianchi, o nome do antigo piloto de Fórmula 1 continua a ser acarinhado pela comunidade do desporto automóvel. Contudo, a família voltou a ser confrontada com uma situação dolorosa, desta vez fora das pistas, na sequência de um roubo com elevado valor emocional.

Philippe Bianchi, pai do piloto francês, recorreu às redes sociais para denunciar o furto de vários karts pertencentes à família. Entre o material roubado encontram-se nove chassis identificados com a marca JB17 Forever, bem como um kart particularmente simbólico: o último utilizado por Jules Bianchi antes da transição para os monolugares. Foram ainda levados karts de competição pertencentes aos seus netos.

O roubo reacendeu memórias sensíveis em torno do percurso de Jules Bianchi, que se estreou na Fórmula 1 em 2013, conquistou os primeiros pontos da Marussia no Grande Prémio do Mónaco de 2014 e era apontado como uma promessa com futuro na Ferrari. O piloto sofreu ferimentos graves no Grande Prémio do Japão de 2014, disputado sob condições extremas, acabando por falecer nove meses depois.

Para além do prejuízo material, a família sublinha o impacto emocional da perda destes objetos, apelando à colaboração da comunidade do karting e do automobilismo para ajudar na sua recuperação.

“Caros amigos, esta noite dirijo-me à minha família do karting. Ontem à noite fomos assaltados e ladrões sem escrúpulos levaram nove chassis JB17 Forever. Ainda pior, roubaram o último kart do Jules, um modelo KZ 125 ART GP, assim como os mini karts dos meus netos. Para além do valor das máquinas, é sobretudo o valor sentimental que nos magoa. Se virem algum kart JB17 a circular, por favor informem-me. Agradeço desde já.”