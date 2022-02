F1: Jüri Vips e Liam Lawson serão os rookies da Red Bull e AlphaTauri nos treinos livres | AutoSport

As equipas de Fórmula 1 terão de, em 2022, colocar um piloto rookie – com 2 ou menos GP’s concluídos – a pilotar num determinado número de sessões de treinos livres num esforço para criar mais oportunidades para os jovens. Algumas equipas já o fizeram em épocas anteriores, mas passa a ser obrigatório.

Os pilotos para a Red Bull e AlphaTauri já estão escolhidos e são, obviamente, do programa de jovens pilotos da estrutura liderada por Christian Horner e Helmut Marko. A informação foi confirmada pelo chefe de equipa da AlphaTauri, Franz Tost.

“Será o Liam Lawson”, disse Franz Tost citado pela publicação The Race. “E, claro, esta é também uma decisão da Red Bull. Os pilotos são Liam Lawson e [Jüri] Vips. Penso que Vips irá pilotar pela Red Bull Racing e Lawson pela Scuderia Alpha Tauri”.

Lawson, para além de ser piloto do programa de jovens da Red Bull, já esteve a trabalhar com a AlphaTauri no ano passado, no teste de pós-temporada. “Também esteve a testar connosco no ano passado em Abu Dhabi, fez um bom trabalho, está a pilotar este ano na Fórmula 2 e depois veremos quais serão os próximos passos”, acrescentou Tost.

Os dois pilotos estarão a competir durante toda a época no campeonato FIA de Fórmula 2, Lawson pela equipa Carlin e Vips pela Hitech.