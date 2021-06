F1: Juri Vips a cargo do simulador da Red Bull, enquanto Albon está no DTM | AutoSport

Alex Albon, que foi elogiado pelo colega de profissão, Sergio Perez, pelo trabalho que tem feito no simulador, a ajudar a equipa a encontrar o melhor set up para cada GP, estará na primeira ronda do DTM em Monza este fim de semana. O homem responsável pelo simulador passa então, a ser Juri Vips, piloto da F2 e do programa júnior da estrutura.

Ainda assim, caso algum piloto da Red Bull ou Alpha Tauri tenha que ficar de fora do GP de França, que assume funções atrás do volante é Alex Albon. Isso foi confirmado por Helmut Marko, que afirmou ter um avião pronto, caso seja preciso, para levar Albon de Itália a França.