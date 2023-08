F1, Juan Pablo Montoya: “Verstappen não é melhor do que há dois anos, mas o carro sim” | AutoSport

Juan Pablo Montoya analisou a performance de Max Verstappen ao longo desta época e para o colombiano as diferenças não estão tanto no piloto, mas sim no carro.

Para Montoya, a grande diferença não está em Verstappen, mas sim no RB19, que é claramente o melhor carro da atualidade. O ex-piloto de F1 elgiou o bicampeão neerlandês, mas destacou a qualidade da máquina da Red Bull:

“Neste momento ele [Verstappen] está a fazer um trabalho ótimo e parece tão invencível como quando Hamilton estava a ganhar tudo”, disse ao site colombiano Semana. “Max é um piloto muito bom, mas ele está no melhor carro. A velocidade de Max neste momento não é melhor do que a velocidade de Max há dois anos, provavelmente é a mesma. O carro é muito melhor. Se tirarmos Max do carro, há sete ou oito pilotos que poderiam ser campeões naquele carro”, argumentou o ex-piloto da Williams e da McLaren. “Se ele não estivesse lá, Checo [Perez], Hamilton, Sainz, Leclerc seriam campeões do mundo. É uma questão de timing no desporto automóvel, não só para um piloto mas também para a máquina que se tem. É evidente que, se não se for um bom piloto, torna-se difícil, porque quanto melhor se for, mais hipóteses se tem de estar numa boa equipa. Norris, por exemplo, é um piloto muito bom e a McLaren melhorou muito este ano, mas Lando seria provavelmente Campeão do Mundo numa Red Bull.”