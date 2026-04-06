F1: Juan Pablo Montoya vê Christian Horner como boa opção para a Audi

Juan Pablo Montoya defende a contratação de Christian Horner como chefe de equipa da Audi, considerando que o britânico continua subvalorizado apesar do seu historial de sucesso. A equipa alemã procura um novo líder após a saída de Jonathan Wheatley.

Christian Horner está atualmente sem funções na Fórmula 1, depois de ter sido afastado da Red Bull na sequência de um período conturbado que culminou com o escândalo das mensagens enviadas a uma funcionária e com o mau momento da Red Bull a meio da temporada passada. Durante mais de 20 anos, liderou a equipa austríaca, período em que conquistou oito títulos mundiais de pilotos e sete de construtores, tornando-se um dos chefes de equipa mais bem-sucedidos da história da modalidade.

Apesar de ter sido associado à Alpine, Horner ainda não encontrou um novo projeto. Entretanto, a Audi encontra-se à procura de um novo responsável após a saída inesperada de Jonathan Wheatley, que está fortemente ligado a uma possível mudança para a Aston Martin.

Neste contexto, Mattia Binotto assumiu interinamente o cargo de chefe de equipa do projeto de Fórmula 1 da Audi, uma solução que, segundo Montoya, poderá não corresponder às intenções do próprio italiano.

Montoya considera que Horner seria a escolha ideal para ocupar o cargo deixado vago, destacando o seu percurso e capacidade comprovada de liderança, independentemente da perceção que possa gerar.

Juan Pablo Montoya afirmou à talkSPORT: “O Mattia tem uma tarefa difícil pela frente, porque não acho que ele quisesse estar totalmente envolvido. Sim, penso que ele queria estar nos bastidores. Por isso, assumo que provavelmente estão à procura de alguém para entrar e preencher essa lacuna. Eles precisam de alguém como o Christian para fazer isso. Acho que as pessoas subestimam o que o Christian fez, durante quanto tempo o fez e o que alcançou. Pode gostar-se dele ou não, mas ele consegue apresentar resultados.”

A questão que deve ser realçada é que Horner não parece estar disponível para um lugar semelhante ou com menos poder do que teve na da Red Bull e na Audi esse papel dificilmente lhe poderia ser entregue.