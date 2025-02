F1, Juan Pablo Montoya: “Russell tem a velocidade para ganhar um título, mas…”

“A relação entre George Russell e Kimi Antonelli será muito amigável no início, mas se Antonelli começar bem, essa amizade pode deteriorar-se rapidamente. Mas Russell vai começar como o piloto dominante dos dois. Vai ser difícil para Kimi Antonelli estar à altura das expectativas. Ele tem velocidade suficiente para ser muito, muito bom, mas com a velocidade, podem acontecer acidentes. Fala-se sempre que ele teve muitos acidentes nos carros antigos”, observa.

Montoya também espera que a dinâmica inicial amigável de Russell com o novo colega de equipa da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, mude se o estreante começar bem. No entanto, avisa que Antonelli vai enfrentar uma época de estreia difícil, uma vez que a sua velocidade pode levar a erros. Aconselha o jovem piloto a manter-se paciente e a evitar riscos desnecessários para ter êxito na F1.

“Russell tem a velocidade necessária para ganhar um título, mas acho que é demasiado simpático na pista. As pessoas precisam de olhar para ele de forma um pouco diferente. Pensamos no Russell como um tipo simpático e não é essa a reputação que ele quer”, explicou Montoya numa conversa com o CasinoApps.

