F1, Juan Pablo Montoya: “Ralf Schumacher foi o colega de equipa mais difícil” | AutoSport

Juan Pablo Montoya competiu na F1 de 2001 a 2006 tendo conquistado sete vitórias e 30 pódios. O colombiano foi desafiado por Zak Brown a apontar quem foi o melhor colega de equipa que teve na F1. A escolha foi Ralf Schumacher.

Ao longo do seu tempo na F1, Schumacher e Kimi Raikkonen foram os pilotos com quem passou o maior tempo. Ele levou a melhor sobre Schumacher em três das suas quatro épocas juntos, enquanto Kimi levou a melhor na época na única época a tempo inteiro na McLaren.

Apesar disso, o colombiano diz ter achado mais difícil enfrentar Schumacher.

“Kimi e Ralf eram ambos muito fortes, mas Ralf foi o tipo que tornou a minha vida mais miserável”, disse ele ao falar com Zak Brown no website oficial da McLaren. “Kimi era muito, muito bom, mas o que me dificultou quando enfrentei o Ralf foi o facto de eu odiar realmente o carro. Estava realmente desconfortável com ele, o que tornou a minha vida ainda mais difícil. Quando me juntei à Williams, conduzia o carro o mais rápido que podia e depois o Ralf era sete décimos mais rápido. Eu não tinha nada. Ficava a pensar o que fazer a seguir: ou se sentava e chorava ou continuava com o programa e descobria o que fazer”.