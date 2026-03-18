F1: Juan Pablo Montoya quer mão firme para pilotos que criticam novas regras

Juan Pablo Montoya defendeu que a Fórmula 1 deve adotar uma posição mais firme perante as críticas públicas de pilotos como Lando Norris e Max Verstappen às novas regras de 2026. O antigo vencedor de grandes prémios considera que certos comentários ultrapassam os limites do aceitável e podem prejudicar a imagem da modalidade.

As novas regulamentações continuam a dividir opiniões no paddock, sobretudo devido ao peso da componente elétrica nas unidades motrizes. Verstappen tem sido um dos críticos mais contundentes, chegando a comparar a Fórmula 1 a “Mario Kart” e a classificar o atual formato como “uma piada”, enquanto Norris também manifestou desagrado com a experiência de condução.

Montoya reconhece que a liberdade de opinião é importante, mas defende que deve haver consequências quando os comentários colocam em causa o desporto.

“Chega a um ponto em que a Fórmula 1 tem de fazer como acontece no desporto nos Estados Unidos: quem não respeita a modalidade, tem a porta aberta. Pode sair ou ser multado para aprender a respeitar o que está a fazer”, afirmou o colombiano ao AS.

O antigo piloto considera que a crítica é legítima, mas não deve assumir um tom depreciativo.

“É normal que as pessoas tenham opinião. Não têm de gostar, mas gozar com a Fórmula 1 e compará-la com Mario Kart não devia ser aceite.”

As declarações de Montoya refletem a divisão atual no paddock, com alguns pilotos a valorizarem o aumento de ultrapassagens e imprevisibilidade trazido pelas novas regras, enquanto outros continuam a criticar a forte dependência da gestão de energia.