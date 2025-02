F1: Juan Pablo Montoya ouviu dizer que Kimi Antonelli teve muitos acidentes nos testes

Juan Pablo Montoya levantou preocupações sobre a preparação de Kimi Antonelli para a Fórmula 1, citando rumores de que o jovem de 18 anos bateu “muitas vezes” durante os 9.000 km do programa TPC (Testing of Previous Cars – Teste de carros anteriores). Antonelli, que substitui Lewis Hamilton na Mercedes, já teve um acidente de alto impacto (52G) durante a sua estreia no TL1 em Monza, mas aprendeu com o erro.

Montoya teme que a abordagem agressiva de Antonelli possa levar a dificuldades, especialmente contra o colega de equipa George Russell, que tem o carro construído de acordo com as suas preferências. Ele aconselha Antonelli a concentrar-se na aprendizagem em vez de tentar bater Russell imediatamente.

“A questão é: Antonelli está acostumado a querer ganhar sempre?”, questionou no canal do YouTube do AS Colombia. “Sim, ele pode perder a cabeça no início do ano porque já não está a correr contra os [seus] companheiros de equipa. Ele teve momentos fáceis antes, mas agora está a enfrentar alguém que é melhor do que o que ele experimentou antes.

“O carro foi construído exatamente para o que George quer e ele vai ter dificuldades”, continuou. “Se ele tiver a mentalidade de sair para ficar atrás de George e aprender com George e se em 25 [24] corridas, em 10 ele ficar à frente de George, então será um bom ano. Mas, se ele quiser dominar , talvez perca a cabeça e o ano se torne complicado para ele.”