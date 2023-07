F1: Juan Pablo Montoya não acredita na saída de Sergio Pérez | AutoSport

A entrada de Daniel Ricciardo para a Alpha Tauri fez soar os alarmes no campo de Sergio Pérez. No caso do piloto australiano voltar à velha forma, muitos consideram que o lugar do mexicano está em risco. Juan Pablo Montoya não acredita nesta teoria.

Para o piloto colombiano, Pérez ainda é um piloto útil na Red Bull e que esta manobra serve para colocar um pouco mais de pressão no mexicano de forma a ele mostrar mais:

“Ter o Checo como colega de equipa cria um ambiente muito agradável porque o Max [Verstappen] não está sob qualquer tipo de pressão. Os meios de comunicação social adoram provocar. É como um cão com um osso e as pessoas vão reagir à história”, disse Montoya ao VegasInsider. “A forma como o Helmut [Marko] não coloca pressão porque o quer despedir, mas sim para que tenha um bom desempenho. Ele está a tentar tirar o máximo partido de ti. Não está a dar-te palmadinhas nas costas e a dizer “és o melhor, és capaz”. Não, ele diz: “Faz o que tens a fazer ou estás fora”.