F1, Juan Pablo Montoya: “Max Verstappen não vai ser problema para o Hamilton”

“Max Verstappen não vai ser problema para o Lewis este ano. Ficaria surpreendido se a Red Bull ganhasse como nos últimos anos. Adrian Newey disse no outro dia que os problemas na Red Bull não são tão simples como eles pensam”, afirmou Montoya ao OnlineCassino.com. “Começa-se a andar para o lado ou mesmo para trás. Se continuarem a avançar com base em princípios errados, nunca sairão do buraco. E esse buraco pode ser muito fundo, esse é o problema.”

Apesar do quarto campeonato consecutivo de Verstappen em 2024, Montoya acredita que a Red Bull terá dificuldades este ano, uma vez que a Ferrari e a McLaren reduziram a diferença. Ele também não vê Verstappen como uma grande ameaça à busca de Lewis Hamilton por um oitavo título, especialmente com a mudança de Hamilton para a Ferrari.

