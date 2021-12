F1, Juan Pablo Montoya: “Max Verstappen foi demasiado agressivo” | AutoSport

Para Juan Pablo Montoya, Max Verstappen foi demasiado agressivo no último terço do campeonato. O colombiano considera que Verstappen escapou várias vezes a penalizações por manobras mais agressivas e por isso deixou-se levar e não concordou quando foi penalizado.

Montoya falou ao motorsport.tv e deu a sua opinião sobre o agora campeão do mundo:

“Penso que Max foi super agressivo no final do ano e, na minha opinião, talvez um pouco agressivo demais. E ele safou-se. Quando se começa a safar-se, questiona-se quando se recebe uma penalização e pensa-se ‘Porque é que estou a ser penalizado por isto, se o que eu fiz antes estava bem?´ Penso que os comissários se colocaram nessa posição ao não serem mais agressivos com ele no início do ano”.

Na primeira manobra da corrida de Abu Dhabi em que Lewis Hamilton foi para fora de pista, Montoya considera que foi um incidente em que os dois pilotos foram culpados:“Penso que se Max tivesse tentado dar-lhe um pouco de espaço, não teria dado a Lewis uma desculpa para não fazer a curva”, declarou Montoya. “Ele forçou Lewis a ir para fora de pista. Lewis tentou evitá-lo e, ao tentar evitá-lo, conseguiu manter-se à frente. Ele não tinha mais para onde ir, mas isso para mim foi 50/50”.