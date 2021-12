F1, Juan Pablo Montoya: “Há 20 anos, Sergio Pérez teria sido destruído” | AutoSport

Sergio Pérez teve um papel fundamental na conquista do título de Max Verstappen com a forma aguerrida como se defendeu de Lewis Hamilton na última corrida do ano. Juan Pablo Montoya acredita que se fosse há 20 anos, o coro de críticas ao mexicano teria sido tremendo.

Para Montoya, o que Pérez fez não seria bem visto no tempo em que ele correu na F1, ao contrário do que aconteceu este ano em que a prestação do #11 da Red Bull foi elogiada:

“É engraçado ver agora como as pessoas olham para isto desse ângulo”, disse Montoya à Motorsport TV. “‘Oh meu Deus, foi bom que Checo se tenha envolvido e ajudado Max’. E acho que ele fez um trabalho muito bom para o Max. Há vinte anos, se o segundo piloto tivesse feito isso, teria sido destruído. Se Rubens (Barrichello) alguma vez ajudasse Michael (Schumacher), toda a gente diria ‘oh meu Deus, porque estás a ajudar o Michael? Desististe de uma vitória, de uma posição?’. E foi um grande drama na altura, enquanto que hoje dizem ‘ ele ajudou-o, meteu-se no caminho e foi bom que o tenha feito’. Esses são pontos de vista”.

“Honestamente, penso que se apoiasse o Max pensaria que o que ‘Checo’ fez foi sensacional porque o ajudou. Mas se estivesse a apoiar Lewis ou se fosse neutro, perguntar-me-ia porque é que ele se envolveu”.