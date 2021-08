F1: Juan Pablo Montoya gostava de ver o seu filho correr contra Max Verstappen | AutoSport

O filho do antigo piloto de F1, Juan Pablo Montoya, compete na ADAC Formula 4. Sebastian Montoya tem 16 anos, mas o pai gostaria de o ver a correr contra Max Verstappen na F1, até porque são “um pouco parecidos”. Para já, tem marcado o teste num LMP2 no Bahrein para o WEC, em novembro.

“Isso seria fixe! Nunca se sabe. Vamos ver. Max e Sebastian são um pouco parecidos. Ambos são verdadeiros pilotos. Querem ultrapassar, não ficam à espera, e fazem o que for preciso para fazer o trabalho”, afirmou o colombiano à edição neerlandesa do motorsport.com.

Enquanto piloto no ativo, é difícil ao Juan Pablo Montoya, como pai, assistir a todas as provas do filho, mas o antigo piloto da Williams, afirma que até é bom que assim aconteça, para Sebastian Montoya conseguir resolver as situações sozinho.

“Tento estar em tantas corridas quanto possível. Por vezes isso não é fácil, porque algumas corridas coincidem com as minhas próprias corridas e com outras coisas que faço, mas embora tente estar muito presente para ele, também penso que é importante que ele consiga resolver problemas sem mim. Se precisar de algo de mim, então é claro que eu estou lá para ele. Mas no final, é ele que tem de o fazer. Veremos até onde chega. Mas ele é extremamente rápido e muito talentoso. Faz muitas coisas melhor do que eu, e é muito mais esperto do que eu, o que, já agora, não é assim tão difícil! Mas ele é realmente um bom piloto de corridas. Ele é muito bom a defender e a ultrapassar. A sua habilidade nas corridas é inacreditável. Estou muito orgulhoso. Estamos a concentrar-nos principalmente no que estamos a fazer agora. Se surgir uma oportunidade, então isso é ótimo, mas por agora não é algo que tenha sido a nossa prioridade. Sebastian tem um campeonato para correr”.