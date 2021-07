F1: Juan Pablo Montoya deixa elogios a Andreas Seidl | AutoSport

Andreas Seidl tem se tornado numa peça fundamental na McLaren e o seu trabalho tem permitido à equipa melhorar de forma consistente. Juan Pablo Montoya deixou elogios ao diretor da McLaren.

A entrada de Seidl foi vista com grande entusiasmo e o trabalho que ele tinha feito na Porsche dava alento aos fãs da marca. Se Seidl conseguisse replicar o trabalho feito no WEC, agora na F1 com a equipa de Woking, o caminho teria mais probabilidades de ser bem sucedido. O que temos visto é uma McLaren cada vez mais competitiva e mais forte e Montoya atribui grande parte do sucesso a Seidl.

Numa entrevista à Motorsport TV, o colombiano disse que Seidl é ” um dos elementos mais importantes”. Desde que começou na McLaren, ele mudou a mentalidade da equipa e a forma como eles lidam com as coisas. Têm agora uma base realmente saudável. Ele já fez um trabalho muito bom na Porsche e eu trabalhei com ele há muitos anos na BMW”, acrescentou Montoya da Seidl. “Trabalha muito bem. Ele tem personalidade e compreende o que a equipa realmente precisa”.

A entrada de Seidl melhorou a equipa ao nível desportivo e organizativo, enquanto James Key tem conseguido criar carros competitivos. O grande desafio está a chegar e 2022 é a grande oportunidade da McLaren dar mais um salto e instalar-se no topo, como sempre foi o desejo de Zak Brown. A reestruturação que começou em 2018 está bem encaminhada e Brown pode estar feliz com as decisões tomadas. Resta saber se a equipa consegue dar o passo que pretende na próxima época.