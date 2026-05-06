F1: Juan Pablo Montoya considera declarações de Max Verstappen inaceitáveis

Juan Pablo Montoya criticou duramente a atual geração de pilotos de Fórmula 1, com especial foco em Max Verstappen, pela forma como têm atacado publicamente o novo regulamento de 2026, chegando a defender que comentários desse tipo deveriam ser punidos com pontos na superlicença e até suspensões de corrida. As declarações foram feitas no podcast Chequered Flag, da BBC, depois do colombiano considerar inaceitável que um piloto chame um F1 de “Mario Kart”.

O debate em torno do regulamento de 2026, e do impacto nas corridas, tem sido intenso desde muito antes da sua entrada em vigor, com vários pilotos a manifestarem reservas após os primeiros testes em simulador, situação que se acentuou nas primeiras provas da nova era. Verstappen, que chegou a comparar os novos monolugares a “Mario Kart” e a “Fórmula E com esteroides”.

Montoya afirmou que os pilotos têm de “respeitar o desporto” e que, embora seja legítimo não gostar das regras, não é aceitável falar daquela forma da modalidade da qual vivem. Questionado por Damon Hill sobre que tipo de consequências defende, o ex-piloto foi claro: “Encostem-no” sugerindo que se adicionassem sete ou oito pontos à licença de Verstappen, o suficiente para o deixar à beira de uma corrida de suspensão:

“Acrescentem sete pontos à sua carta, oito pontos… Não importa o que faça depois, vai ser suspenso. Garanto que a mensagem seria completamente diferente. Não estou a dizer ‘não seja franco’, mas não venha chamar Mario Kart a um carro de Fórmula 1.”

“Para mim, o que os pilotos estavam a fazer… Tudo bem que não gostassem do regulamento, mas a forma como estavam a falar sobre o que lhes garante o sustento e sobre o próprio desporto… deveria haver consequências para isso.”

Foto: MPSA