F1, Juan Pablo Montoya: “Colocaria o meu dinheiro em Charles Leclerc para vencer em Spa” | AutoSport

Já só falta uma semana para o regresso da Fórmula 1, com o Grande Prémio da Bélgica no horizonte. Juan Pablo Montoya espera que a Ferrari vença em Spa-Francorchamps.

A Ferrari terminou a primeira metade do ano de forma absolutamente dececionante, quer na França, quer na Hungria. Na prova húngara, Max Verstappen chegou mesmo a partir da décima posição da grelha e, mesmo assim, venceu a corrida, ao passo que Carlos Sainz e Charles Leclerc partiram de segundo e terceiro lugar e ambos terminaram fora do pódio. A equipa italiana tem trabalhado arduamente para resolver os seus problemas estruturais e espera voltar em força na Bélgica. Montoya acredita que o circuito Spa-Francorchamps se adequa bem às características do Ferrari F1-75.

“Colocaria o meu dinheiro em Charles [Leclerc]. Normalmente costumo apostar no Max [Verstappen] para ganhar todas estas corridas, mas penso que este circuito pode ser Ferrari”, afirmou o antigo piloto de Fórmula 1, que também dá muito mérito à Red Bull pelos resultados alcançados. “Penso que a Red Bull também tem tido um ritmo elevado. E [Spa-Francorchamps] é uma boa pista para ‘Checo’ [Pérez], acho que ele tem tido um desempenho muito bom”.

Ao mesmo tempo que pensa que a Ferrari vai vencer na Bélgica, Montoya pensa que a Red Bull também pode impressionar. “Acho que o ‘Checo’ vai estar mesmo lá à frente, tal como o Max, mas se eu fizesse uma aposta hoje, a minha aposta seria provavelmente em Charles Leclerc, com a Ferrari”, antecipa o antigo piloto.