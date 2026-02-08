F1: Juan Pablo Montoya acredita que a Mercedes escondeu real potencial

Numa altura em que persistem mais dúvidas do que certezas quanto ao horizonte competitivo da F1, Juan Pablo Montoya aposta num favorito claro. Montoya acredita que a Mercedes poderá ter escondido parte substancial do seu verdadeiro potencial durante os testes de pré-época em Barcelona. O colombiano sugere que a equipa alemã poderá ter seguido um programa deliberadamente conservador, guardando a performance real para as primeiras corridas.

Segundo o ex-piloto de F1, a Mercedes optou por acumular voltas e trabalhar sobretudo na fiabilidade, em contraste com rivais que procuraram tempos rápidos. Dentro da própria equipa, porém, o discurso é bem mais cauteloso. O diretor Toto Wolff sublinha que a prioridade passa por garantir uma trajetória de evolução sustentada ao longo das próximas temporadas, reconhecendo que a nova fase técnica poderá trazer dificuldades e que ainda é cedo para falar em luta imediata por títulos.

O contraste entre as suspeitas externas e a prudência interna deixa em aberto se a Mercedes dispõe realmente de uma vantagem expressiva ou apenas de bases sólidas para desenvolver o projeto, algo que apenas ficará claro quando a época arrancar em Melbourne.

Juan Pablo Montoya afirmou num podcast da AS Colombia:

“Se ouvirem o que eu ouço, acho que eles não mostraram tudo, nem de perto. Ouvi dizer que ainda podem ser três a quatro segundos mais rápidos. Trabalharam num programa focado na fiabilidade e fizeram muitas voltas, mas se começarem realmente a puxar… então pode ser muito diferente.”