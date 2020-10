F1: Jovens da Renault terão teste no Bahrein

Oscar Piastri, Christian Lundgaard e Guanyu Zhou terão direito a testar com uma máquina de F1 da Renault, o R.S.18.

Para Piastri, campeão em título da F3, será a estreia ao volante de um F1:

“É seguro dizer que estou muito animado poe guiar o R.S.18 na próxima semana no Bahrein”, disse Piastri. “Obviamente, será meu primeiro teste num carro de Fórmula 1, e com certeza será um momento para lembrar por muito tempo. Não é todos os dias que temos a oportunidade de guiar um carro de F1, então estou muito grato à equipa pela oportunidade. Haverá muito o que aprender no dia, habituar-me à potência, downforce e travagem do carro e tudo será um desafio, mas adoro isso.”

O evento de quatro dias terá início em 29 de outubro, com Lundgaard ao volante, antes que Piastri que estará em pista a 30 de outubro. Os últimos dois dias, 1 e 2 de novembro, contarão com o piloto de testes oficial da Renault, Zhou.