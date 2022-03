F1, Jost Capito: “Williams tem “uma desvantagem muito grande devido à falta de dados sobre os pneus” | AutoSport

A Williams foi a única das 10 equipas do pelotão que no ano passado não testou os novos compostos da Pirelli com os “mule cars”, carros da geração anterior com algumas alterações para ser possível testar os pneus de 18 polegadas. Assim sendo, o primeiro contacto da equipa com os pneus em pista foi em Barcelona, o que admite agora Jost Capito, CEO da Williams, é uma desvantagem.

“Temos que aprender muito sobre os pneus”, esclareceu Capito em declarações à RTL, acrescentando que têm “uma desvantagem muito grande devido à falta de dados sobre os pneus”. O défice de informação da equipa vai sendo reduzido conforme o decorrer da época, no entanto as suas expectativas para o Bahrein são “bastante moderadas”.

Segundo Capito, o mais positivo da temporada de 2022 é que o regulamento parece ter resultado em diferenças menores entre os carros mais rápidos e os mais lentos, com o meio do pelotão em particular, com diferenças mais curtas. “Há tantos conceitos e interpretações diferentes dos regulamentos e que podem ter efeitos diferentes em muitos circuitos diferentes”, disse Capito. “Portanto, pode muito bem acontecer que não haja uma hierarquia rígida no meio do pelotão”.