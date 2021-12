F1: Jost Capito testou positivo para a COVID 19 | AutoSport

O aumento de casos em todo o mundo de COVID 19 começa a refletir-se também no mundo do desporto e a F1 não escapa. Jost Capito, CEO da equipa Williams testou positivo e não estará presente na próxima prova, na Arábia Saudita.

“A Williams Racing pode confirmar que o CEO e o Diretor da Equipa Jost Capito testou positivo para COVID-19 antes de viajar para Jidá, para assistir ao Grande Prémio da Arábia Saudita deste fim-de-semana. Jost está agora a seguir as orientações das autoridades nacionais de saúde do Reino Unido. Não tem havido um impacto mais amplo no pessoal da Williams Racing e a equipa continuará a operar à beira da pista como planeado“, pode ler-se num comunicado da equipa.