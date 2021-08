F1, Jost Capito sobre Russell: “Quanto maior for a pressão, melhor o desempenho” | AutoSport

Jost Capito gostaria de manter George Russell na Williams, já o disse publicamente mais de uma vez, mas será um cenário pouco provável. Por sinal, aqueles pontos tão desejados na carreira do britânico, chegou num fim de semana que não estava a ser um dos melhores para o piloto. Não passou à Q2, marca que o tem caracterizado e na corrida, teve de abdicar de várias posições quando surgiu no segundo posto, depois de um pequeno erro de julgamento e má comunicação com a equipa. Ainda assim, Capito diz que quanto maior a pressão sobre Russell, mais o piloto entrega em pista.

“Devo dizer nunca o tinha visto tão motivado como o vi no domingo antes da corrida depois de se ter qualificado no 18º lugar. Em vez disso, ele disse ‘hoje é o dia, vou ver o que posso fazer. Vou lutar’. Ele estava tão concentrado e determinado, ainda mais do que quando se classificou em oitavo lugar. Isso foi realmente fantástico de ver. Se ele levar uma pancada, regressa melhor. Cresce sob pressão. Quanto maior for a pressão, melhor ele se torna. Muitos quebram sob pressão, mas George é completamente diferente. Quanto maior for a pressão, melhor será o seu desempenho”, disse Capito ao site da F1. “Vimos isso quando ele esteve no Mercedes, no ano passado. Foi a maior pressão que se podia exercer sobre qualquer piloto e ele esteve brilhantemente – e esta é a sua atitude”.

Depois de perceber que Nicholas Latifi era o segundo classificado após o recomeço da corrida, Russell avisou a equipa que, “se for necessário comprometer a minha corrida para ajudar o Nicky, façam-no”. Um claro apoio incondicional para ajudar a equipa a conquistar preciosos pontos. Não foi necessário, ambos os pilotos pontuaram.

“Este é o inacreditável espírito de equipa de George”, disse Capito. “Ele coloca realmente a equipa em primeiro lugar. É também o resultado da forma como George trabalha com a equipa, e como a equipa trabalha com George. Para os pilotos, a equipa vem em primeiro lugar e eles beneficiam disso, por isso colocam-se nessa posição. Mostra como é o pensamento de George e o quão maduro ele é durante a corrida. Ele analisa a situação, pensa no que significa para a equipa se tiverem uma oportunidade, e faz tudo isso durante a corrida, onde muitos outros pilotos nem sequer pensariam nisso. Ele consegue analisar todos os aspetos, e não precisa de engenheiro para lhe dizer qual é a situação”.