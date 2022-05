F1, Jost Capito: “Só temos de resolver os problemas na qualificação” | AutoSport

A Williams volta a ter um dos piores carros do grid. Mas Jost Capito mostrou-se mais otimista quanto à performance do carro da sua equipa e acredita que o grande problema é o ritmo em qualificação. Em corrida, a competitividade tem sido interessante e tem permitido até já terminar por duas vezes nos pontos.

“É difícil conseguir pontos quando se está na posição 18/19”, disse o Capito. “Por isso também precisamos de alguma sorte, que algo aconteça à sua frente. Mas mesmo assim, a velocidade em corrida e o desempenho do carro em corrida é realmente bom. Alex [Albon] voltou a fazer uma corrida fantástica [em Miami], é um piloto fantástico, e ele tem mostrado isso. E mostra o potencial do carro, que temos o ritmo dos carros do meio da tabela em corrida, só temos de resolver a qualificação, e conseguir esse melhor resultado. Uma corrida como a de Miami, sabemos que as coisas podem acontecer e só temos de nos manter fora de problemas. Penso que isso é muito difícil para os pilotos evitarem os problemas mas também não relaxarem em demasia e estarem lá quando conta. E o Alex é brilhante nisso”.