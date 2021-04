F1, Jost Capito: “Ser colega de equipa de George Russell é como ser colega de Lewis Hamilton”

Jost Capito, CEO da Williams, admitiu que a tarefa de Nicholas Latifi é complicada, tendo ao seu lado um piloto como George Russell.

Capito vai mais longe e compara Russell ao campeão da Mercedes, Lewis Hamilton:

“Ser o colega de equipa de George é muito difícil”, disse Capito ao podcast Beyond The Grid de F1. “O mesmo que ser o companheiro de equipa de Lewis, isso é sempre difícil. Mas estou impressionado com a forma como Latifi lida com isto. Foi o seu ano de estreia no ano passado, por isso ele tem de aprender, e aprendeu com isso. Ele tem de provar este ano o que aprendeu. Ele está a trabalhar arduamente. Penso que ele pode mostrar e melhorar muito esta temporada. Acredito que ele é melhor do que a sua reputação”.

“Ele é exigente”, disse Capito sobre Russell. “Disse que não era fácil trabalhar com ele, mas não de uma forma negativa. Foi um elogio. Porque ele é exigente, quer cada vez mais, nunca está contente, e o piloto nunca deve estar contente com o que tem. Mas ele tem a capacidade de conseguir que a equipa o apoie. Toda a gente está realmente a trabalhar e motivada para lhe dar o que ele exige, e essa é uma capacidade que um piloto de topo realmente precisa”.