F1, Jost Capito: “Nyck merece um lugar” | AutoSport

Jost Capito tinha já dito anteriormente que a Williams não precisava de pensar em trazer um piloto pagante para 2022, mas o certo é que também não ficará com nenhum piloto da esfera da Mercedes, e contrariamente ao que acontece até ao final do ano, escolheu um piloto da Red Bull para substituir George Russell.

Capito, pouco tempo depois de anunciado Alex Albon para o lugar na equipa, afirmou que entre Nyck de Vries e Albon, a experiência deste último contou mais, mas manteve que o piloto neerlandês, “merece um lugar na Fórmula 1”.

“Penso que ele [Toto Wolff] está feliz se o puder ter na Fórmula E por mais uma temporada. Por outro lado, penso que Nyck merece um lugar na Fórmula 1, não há dúvida, só que para nós, quando temos de equilibrar entre juventude e experiência, Alex tem vantagem sobre Nyck. Não significa que Nyck teria sido pior no lugar no próximo ano, não significa isso de todo, e penso que Toto no final compreende, e nós compreendemos que não somos uma equipa B, não somos uma equipa satélite, temos de tomar as decisões que são certas para nós e ele respeita isso, plenamente”.

Capito afirmou ainda que, juntamente com a sua experiência anterior na F1, o facto de Albon ter sido companheiro de equipa de Nicholas Latifi na Fórmula 2 ajudou na decisão.

“Finalmente conseguimos o que é uma combinação de juventude e experiência de F1 e também encaixa bem na equipa, já que Alex e Nicholas foram companheiros de equipa na Fórmula 2, por isso têm uma relação muito boa. Onde a Williams está neste momento, temos de garantir que temos uma boa relação e comunicação entre ambos os lados da garagem. Como eles trabalharam um com o outro no passado, eles conhecem-se, isto também foi algo que foi tomado em consideração”.