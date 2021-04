F1: Jost Capito mantém contacto com Claire Williams e Patrick Head

Jost Capito é o novo homem forte da Williams, que agora é propriedade da Dorilton. Mas nota-se uma vontade forte de manter o mesmo espírito que pautou a equipa ao longo dos ano. E talvez por isso Capito mantenha contacto com Claire Williams, ex-vice diretora da equipa e Patrick Head, o homem que, com Frank Williams, tornou a equipa numa das melhores da F1:

“Estou em contacto com ambos”, disse Capito. “Com a Claire e com o Patrick. Conheço a Claire há alguns anos e o Patrick já o conheço há muito tempo. Não é que eu esteja a tentar extrair deles informação de fundo sobre isto ou aquilo. Falamos de coisas que eu quero saber, coisas que preciso de saber. Tenho uma relação muito boa com ambos.

“Uma vez que não pude estar em Grove, marquei reuniões de meia hora a 45 minutos”, acrescentou ele. “Reuniões através do Teams, videochamadas com todos os diretores e responsáveis. Já fiz mais de 50 e houve sempre uma pergunta que fui repetindo.: “O que devemos estimar e porquê?” E a resposta foi invariavelmente – quer se trate de novos colegas de trabalho ou de pessoas que já lá estão há muito tempo – que Williams tem tudo a ver com família, como tratamos as pessoas, como as pessoas são tratadas, e como trabalhamos em conjunto. Fiquei realmente feliz por ouvir isso de todos, porque esse é o meu estilo de gestão. É preciso funcionar como uma família. Isso não significa apenas tempos divertidos. Todos temos família e nem todos os dias são divertidos. Mas significa um laço muito forte: faz-se tudo pela família”.