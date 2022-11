F1, Jost Capito: “Logan Sargeant está pronto para o próximo passo” | AutoSport

Logan Sargeant é uma das grandes novidades para a época 2022. O piloto americano da Williams irá estrear-se em 2023 na F1, mas Jost Capito acredita que o jovem está preparado para o desafio.

Capito confia nas capacidades de Sargeant e elogiou a evolução do piloto americano ao longo dos últimos meses:

“Vimos o seu progresso e chegámos à conclusão, a meio da temporada, que se ele conseguisse os pontos para a Super Licença então seria o passo certo para ele entrar na F1 o mais depressa possível”, disse Capito.

“Logan trará a juventude à equipa – ele não tem, naturalmente, experiência, e tenho a certeza que terá de aprender muito. Temos de gerir as expectativas de Logan para o próximo ano, porque a F1 é muito complicada em comparação com todas as outras séries e temos de lhe dar a oportunidade de se desenvolver, de cometer erros, no entanto, estou absolutamente convencido de que ele será muito rápido.”

“Ele desenvolveu-se muito na época de 2022. A nossa equipa da academia também fez um grande trabalho, ele não se limitou a desenvolver a sua pilotagem, ele desenvolveu a forma como treina, as suas capacidades de lidar com os media e é agora um piloto completo, pronto para ir para a F1 e está pronto para dar o próximo passo. Tenho a certeza de que ele terá um grande futuro”.