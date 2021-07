F1, Jost Capito: “interesse dos pilotos na Williams está a aumentar” | AutoSport

A Williams caiu a pique na classificação mundial a partir de 2011, com uma curta recuperação entre 2014 e 2017, quando conseguiram terminar entre os cinco primeiros. Quando assim acontece, é extremamente difícil pilotos de qualidade se sentirem atraídos para representar as equipas.

Jost Capito, em declarações ao site da F1, afirma que existe agora um maior interesse dos pilotos para pilotar pela sua equipa, refletindo assim as melhorias que têm conseguido nos últimos tempos.

“O objetivo principal é ter os melhores pilotos disponíveis e que estejam dispostos a pilotar pela Williams e dispostos a cumprir com o nosso plano. Não se tratam de pilotos que queiram ser campeões do Mundo. Para nós esses estariam na equipa errada. Precisamos de pilotos que queiram apoiar a equipa, liderar a equipa e melhorar o nosso desempenho. Neste momento, estamos a perceber que o interesse dos pilotos na Williams está a aumentar e isso deve-se aos passos positivos que demos recentemente. Somos bem financiados e isso é conhecido por todos e estamos dar passos na direção certa. Espero que continuemos assim, estamos a trabalhar muito para que isso continue. Isso faz com que a Williams seja uma equipa interessante para os pilotos.”