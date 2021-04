F1, Jost Capito: “François-Xavier Demaison é um engenheiro brilhante”

Foi a primeira grande contratação de Jost Capito para a Williams. François-Xavier (‘FX’) Demaison é agora diretor técnico da Williams. Capito explicou o motivo da sua decisão.

A Williams não tinha diretor técnico, lugar que ficou mais ou menos órfão depois da saída de Paddy Lowe. Sem uma liderança clara na área técnica, os vários departamentos foram fazendo o melhor trabalho possível mas Capito cedo entendeu que era preciso um homem forte e foi buscar FX, que conhece dos tempos da VW no WRC.

Questionado se é importante que Demaison venha de fora do ‘ecossistema’ de F1, Capito não tem dúvidas.

“Sim, é muito importante e para o bem, diria eu”, responde ele. “Pensa-se que ele vem de fora do ecossistema da Fórmula 1, ele nunca esteve na Fórmula 1, mas foi sempre o seu alvo para entrar na Fórmula 1. É um engenheiro brilhante e trabalhou durante quase dez anos com Willy Rampf (ex-diretor técnico da Sauber), que tem sido diretor técnico na Fórmula 1, e trabalharam em conjunto de forma muito próxima. E com isso vimos muito espírito da Fórmula 1, tecnologia, visão no carro do WRC e especialmente no IDR. Portanto, ele tem este tipo de experiência e aprendeu muito com Willy Rampf durante esse tempo, por isso penso que ele é a pessoa perfeita para Williams”.

“A equipa técnica trabalha muito bem, por isso não há nada que ele venha e tenha de consertar. Segundo, como eu sei, FX é um trabalhador implacável. É um workaholic e como vê a oportunidade de se tornar diretor técnico na Williams tenho a certeza absoluta de que muito do seu tempo livre foi passado a tentar compreender os regulamentos e para compreender plenamente a Fórmula 1. Sei que ele também está em estreito contacto com Willy Rampf, por isso penso que ele estará muito bem preparado quando chegar”.Questionado quando é que o Demaison assumirá realmente o seu papel, Capito responde: “Deve ser depois da Páscoa. Depois do Brexit precisamos de vistos de trabalho se quisermos vir da UE para o Reino Unido, o que inclui um teste de inglês de três horas, que eu também tive de fazer e que felizmente passei. O FX também passou, pelo que recebeu os seus documentos, pelo que deveria começar nas primeiras duas semanas de Abril”.